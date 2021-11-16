Не прошло и два месяца: ГБР пришло с обыском в недавно созданное БЭБ
Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыск у сотрудника Бюро экономической безопасности, которого подозревают в вымогательстве.
Об этом сообщило издание APnews со ссылкой на информацию адвоката и экс-советника директора ГБР Олега Шрама.
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По информации издания, подозреваемый вымогал деньги у бизнесменов.
Других подробностей дела не сообщается, как и имени подозреваемого сотрудника.
«Друзья, вот и наступило то, чего и следовало ожидать от новосозданного БЭБ. В настоящее время сотрудники ГБР проводят обыски у сотрудника БЭБ, который уже занялся своими «непосредственным обязанностям» – сбором кеша с субъектов предпринимательской деятельности. Хорошее начало у новоназначенного директора ГБР Алексея Сухачева, а вот к директору БЭБ Вадиму Мельнику с каждым днем все больше и больше вопросов”, – сказал Шрам.
Как сообщали Власти, 25 ноября 2021 года украинское правительство запустило в работу Бюро экономической безопасности.