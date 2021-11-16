Не прошло и два месяца: ГБР пришло с обыском в недавно созданное БЭБ

Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыск у сотрудника Бюро экономической безопасности, которого подозревают в вымогательстве.

ГБР провело обыск у сотрудника БЭБ



Об этом сообщило издание APnews со ссылкой на информацию адвоката и экс-советника директора ГБР Олега Шрама.

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По информации издания, подозреваемый вымогал деньги у бизнесменов.

Других подробностей дела не сообщается, как и имени подозреваемого сотрудника.

«Друзья, вот и наступило то, чего и следовало ожидать от новосозданного БЭБ. В настоящее время сотрудники ГБР проводят обыски у сотрудника БЭБ, который уже занялся своими «непосредственным обязанностям» – сбором кеша с субъектов предпринимательской деятельности. Хорошее начало у новоназначенного директора ГБР Алексея Сухачева, а вот к директору БЭБ Вадиму Мельнику с каждым днем все больше и больше вопросов”, – сказал Шрам.

Как сообщали Власти, 25 ноября 2021 года украинское правительство запустило в работу Бюро экономической безопасности.

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Тэги: обыск, ГБР, БЭБ