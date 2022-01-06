НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
09:39 12 Января 2022 Просмотров 184   КомментариевКомментарии

Ким Чен Ын лично испытал гиперзвуковую ракету

Лидер КНДР лично наблюдал за испытанием ракеты. Впервые почти за два года он официально присутствовал при запуске.

За запуском ракеты наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Об этом передает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.

Официальные источники КНДР заявляют, что во вторник, 11 января,  провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты. За испытаниями наблюдал Ким Чен Ын, который призвал к наращиванию стратегических вооруженных сил страны.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Сообщается, что боевая часть ракеты пролетела около тысячи километров и поразила заданную цель в море. Разработку ракет в Северной Корее объясняют необходимостью «укрепления потенциала страны по сдерживанию войны».

Это были вторые испытания, проведенные Северной Кореей в наступившем году.

Как писали Власти, на прошлой неделе также был осуществлен запуск гиперзвуковой ракеты, которая поразила цель.

Северная Корея впервые испытала гиперзвуковую ракету в сентябре 2021 года, присоединившись к гонке по развертыванию передовых систем вооружений.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: КНДР, Ким Чен Ын, гиперзвуковая ракета
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
06.01.2022 08:36
Выпущенная Ким Чен Ыном ракета оказалась гиперзвуковой
ТОР
30.12.2021 01:49
Ким Чен Ын снова появился на публике совсем похудевшим
ТОР
28.10.2021 18:15
Ким Чен Ын похудел на 20 кг и расстался с портретами деда и отца
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com