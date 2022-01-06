Ким Чен Ын лично испытал гиперзвуковую ракету

Лидер КНДР лично наблюдал за испытанием ракеты. Впервые почти за два года он официально присутствовал при запуске.

За запуском ракеты наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.



Об этом передает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.

Официальные источники КНДР заявляют, что во вторник, 11 января, провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты. За испытаниями наблюдал Ким Чен Ын, который призвал к наращиванию стратегических вооруженных сил страны.

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Сообщается, что боевая часть ракеты пролетела около тысячи километров и поразила заданную цель в море. Разработку ракет в Северной Корее объясняют необходимостью «укрепления потенциала страны по сдерживанию войны».

Это были вторые испытания, проведенные Северной Кореей в наступившем году.

Как писали Власти, на прошлой неделе также был осуществлен запуск гиперзвуковой ракеты, которая поразила цель.

Северная Корея впервые испытала гиперзвуковую ракету в сентябре 2021 года, присоединившись к гонке по развертыванию передовых систем вооружений.

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Тэги: КНДР, Ким Чен Ын, гиперзвуковая ракета