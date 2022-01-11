Стало известно, что Украина получит в рамках “тайной” военной помощи от США

США отправят Украине радарные системы и некоторое морское оборудование. Хотя пока неясно, когда начнутся первые поставки.

Военная помощь США позволитУкраине нанести дополнительный ущерб агрессору.



Об этом пишет Politico.

Как сообщил советник главы украинского государства, Киеву еще в декабре сообщили «на высшем уровне» о будущей помощи США.

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«Учитывая то, что разведка США постоянно предполагает, что Россия может начать полноценное вторжение, используя всю свою военную мощь, эта помощь позволит Украине нанести дополнительный ущерб России», – отметил источник.

Издание отмечает, что президент Джо Байден в августе, незадолго до встречи с президентом Владимиром Зеленским, поручил направить Киеву военную помощь на сумму 60 млн долларов. Часть этого транша, включая стрелковое оружие и боеприпасы, была доставлена ​​в Украину в прошлом месяце.

«Мы оказываем оборонительную помощь Украине, в том числе посредством поставок в последние несколько недель. Мы продолжим делать это и в предстоящие недели и месяцы», – сказал изданию представитель Госдепартамента США.

Как писали Власти, в конце декабря администрация президента Байдена без лишней огласки санкционировала выделение Украине дополнительной военной помощи. Это решение было принято всего за несколько недель до того, как США и Россия должны были начать переговоры. В частности, речь идет о поставках стрелкового вооружения и боеприпасов, средств связи, медицинского оборудования.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: оружие, США, военная помощь