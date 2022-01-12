Из-за двух случаев COVID-19 Китай заблокировал город с 5,5 млн жителей
Власти города Аньян ввели локдаун после того, как в городе были выявлены два случая заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон».
Об этом сообщает AP.
Жителям пятимиллионного города запретили выходить на улицу. Всё в городе закрыто, работают только продуктовые магазины и экстренные службы.
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Аньян находится в провинции Хэнань на севере страны.
В Китае власти активизировали политику «нулевой терпимости» к COVID-19 в преддверии зимних Олимпийских игр, которые стартуют 4 февраля.
Всего, по данным агентства, в Китае в настоящее время на самоизоляции находятся свыше 20 млн человек.
Как писали Власти, на днях локдаун ввели в портовом городе Тяньцзинь на севере Китая. В городе также были выявлены два случая заражения штаммом «Омикрон».