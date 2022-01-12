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11:24 12 Января 2022 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

Из-за двух случаев COVID-19 Китай заблокировал город с 5,5 млн жителей

Власти города Аньян ввели локдаун после того, как в городе были выявлены два случая заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон».

В закрытых на карантин городах началось массовое тестирование жителей.

Об этом сообщает AP.

Жителям пятимиллионного города запретили выходить на улицу. Всё в городе  закрыто, работают только продуктовые магазины и экстренные службы.

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Аньян находится в провинции Хэнань на севере страны.

В Китае власти активизировали политику «нулевой терпимости» к COVID-19 в преддверии зимних Олимпийских игр, которые стартуют 4 февраля.

Всего, по данным агентства, в Китае в настоящее время на самоизоляции находятся свыше 20 млн человек.

Как писали Власти, на днях локдаун ввели в портовом городе Тяньцзинь на севере Китая. В городе также были выявлены два случая заражения штаммом «Омикрон».

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Китай, локдаун, штамм омикрон
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