НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
11:41 12 Января 2022 Просмотров 424   КомментариевКомментарии

Смертельное ДТП в Харькове: тела трех погибших вырезали из разорванного авто. Видео

В Харькове произошла серьезная авария окружной дороге города.

В аварии пострадали двое детей, возрастом 2-3 года

Об этом сообщает Telegram-канал «Труха». ДТП произошло сегодня утром, 12 января.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В Харькове на окружной дороге около поворота на Черкасскую Лозовую произошло смертельное ДТП — столкнулись автомобили “Kia” и “Toyota”. От удара автомобили буквально разорвало на части, шансы выжить у людей в авто были минимальные.

В результате ДТП погибли 3 человека — водитель и пассажирка «Toyota» и водитель «Kia». Кроме погибших в аварии пострадали двое детей, возрастом 2-3 года, они были госпитализированы с травмами средней тяжести. Погибшие — их родители, дети остались сиротами.

Прибывшие на место происшествия спасатели не смогли достать тела погибших из покореженных автомобилей, для этого сотрудники ГСЧС применили спецтехнику.

Работа спасателей

Как ранее сообщали Власти, под Харьковом скорая столкнулась с легковушкой: есть погибший.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Харьков, дтп, дети, жертвы
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
27.12.2021 13:20
На Закарпатье пьяный водитель сбил двух детей: один погиб на месте
ТОР
18.12.2021 16:59
В Малайзии в результате ДТП погибло восемь детей
ТОР
12.11.2021 15:47
Водитель Toyota, сбивший детей в Харькове, был под метадоном
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com