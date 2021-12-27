Смертельное ДТП в Харькове: тела трех погибших вырезали из разорванного авто. Видео
В Харькове произошла серьезная авария окружной дороге города.
Об этом сообщает Telegram-канал «Труха». ДТП произошло сегодня утром, 12 января.
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В Харькове на окружной дороге около поворота на Черкасскую Лозовую произошло смертельное ДТП — столкнулись автомобили “Kia” и “Toyota”. От удара автомобили буквально разорвало на части, шансы выжить у людей в авто были минимальные.
В результате ДТП погибли 3 человека — водитель и пассажирка «Toyota» и водитель «Kia». Кроме погибших в аварии пострадали двое детей, возрастом 2-3 года, они были госпитализированы с травмами средней тяжести. Погибшие — их родители, дети остались сиротами.
Прибывшие на место происшествия спасатели не смогли достать тела погибших из покореженных автомобилей, для этого сотрудники ГСЧС применили спецтехнику.
Как ранее сообщали Власти, под Харьковом скорая столкнулась с легковушкой: есть погибший.