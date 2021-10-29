Во Львове мужчина выпал из окна на 8-м этаже и выжил: что произошло

Львовянин в состоянии алкогольного опьянения пережил падение с 8-го этажа.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия



Об том сообщает «ZAXID.NET». Инцидент произошел сегодня ночью, 12 января во Львове на ул. Гетмана Мазепы.

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Так, в ночь со вторника на среду, примерно в 2:50 с восьмого этажа 9-этажного дома выпал 36-летний мужчина. Несмотря на то, что мужчина получил множество серьезных травм, мужчине удалось пережить падение с 24-метровой высоты.

Мужчина приземлился на крышу магазина, и вероятно в момент падения находился в состоянии алкогольного опьянения.

В данный момент он находится в тяжелом состоянии в реанимации в больнице скорой медицинской помощи Первого территориального медицинского объединения Львова.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщали Власти, пациент с коронавирусом выпал их окна 8 этажа горбольницы в Кривом Роге.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Львов, падение, многоэтажка