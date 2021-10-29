Во Львове мужчина выпал из окна на 8-м этаже и выжил: что произошло
Львовянин в состоянии алкогольного опьянения пережил падение с 8-го этажа.
Об том сообщает «ZAXID.NET». Инцидент произошел сегодня ночью, 12 января во Львове на ул. Гетмана Мазепы.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Так, в ночь со вторника на среду, примерно в 2:50 с восьмого этажа 9-этажного дома выпал 36-летний мужчина. Несмотря на то, что мужчина получил множество серьезных травм, мужчине удалось пережить падение с 24-метровой высоты.
Мужчина приземлился на крышу магазина, и вероятно в момент падения находился в состоянии алкогольного опьянения.
В данный момент он находится в тяжелом состоянии в реанимации в больнице скорой медицинской помощи Первого территориального медицинского объединения Львова.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Как ранее сообщали Власти, пациент с коронавирусом выпал их окна 8 этажа горбольницы в Кривом Роге.