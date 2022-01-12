Путина оберегают 13 сибирских шаманов, он кровью подписал контракт с дьяволом – мольфарка
Президента России Владимира Путина оберегают и защищают 13 сибирских шаманов, а он сам подписал кровью контракт с дьяволом.
Об этом в эфире программы «Руно» на Апостроф TV рассказала карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски. По ее словам, магической помощью пользуются многие политики.
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«Но Путин у нас персонаж особенный, потому что на Путина работает не один шаман и не два, а все 13 сибирских шаманов. К карпатским мольфарам можно приравнивать разве что сибирских и тибетских шаманов. Поэтому это очень серьезный уровень как защиты, личной защиты Путина, так и защиты его здоровья, его личной жизни», – рассказала Мочиовски.
По ее словам, задача любого мольфара или шамана – создать вокруг человека сильное биоэнергетическое поле, которое будет его защищать от магических атак. Такое поле защитит не только от порчи и болезней, но и предотвратит возможность читать мысли человека.
Даже если какой-то сильный шаман пробьет такую защиту, поле вскоре снова восстановится.
По словам мольфарки, шаманы, которые работают на Путина, в большинстве своем взаимодействуют с естественными стихиями и демоническими существами.
«Я считаю лично, что Путин подписал контракт, так же как и до него это делал Гитлер, как до него делал Наполеон и многие другие выдающиеся полководцы, выдающиеся деятели истории, которые продавая свою душу и подписывая контракт своей кровью с дьяволом, получают определенные услуги, то есть получают то, что они просят», – сказала Мочиовски.
Как сообщали Власти, в программе Дмитрия Комарова “Мир наизнанку”, которая выходит на канале 1+1, гуцульская мольфарка Мария Цвылинив предсказала досрочный уход Зеленского с поста президента.