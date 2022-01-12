НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
01:15 13 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Путина оберегают 13 сибирских шаманов, он кровью подписал контракт с дьяволом – мольфарка

Президента России Владимира Путина оберегают и защищают 13 сибирских шаманов, а он сам подписал кровью контракт с дьяволом.

Карпатская мольфарка рассказала о шаманах Путина

Об этом в эфире программы «Руно» на Апостроф TV рассказала карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски.  По ее словам, магической помощью пользуются многие политики.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Но Путин у нас персонаж особенный, потому что на Путина работает не один шаман и не два, а все 13 сибирских шаманов. К карпатским мольфарам можно приравнивать разве что сибирских и тибетских шаманов. Поэтому это очень серьезный уровень как защиты, личной защиты Путина, так и защиты его здоровья, его личной жизни», – рассказала Мочиовски.

По ее словам, задача любого мольфара или шамана – создать вокруг человека сильное биоэнергетическое поле, которое будет его защищать от магических атак. Такое поле защитит не только от порчи и болезней, но и предотвратит возможность читать мысли человека.

Даже если какой-то сильный шаман пробьет такую защиту, поле вскоре снова восстановится.

По словам мольфарки, шаманы, которые работают на Путина, в большинстве своем взаимодействуют с естественными стихиями и демоническими существами.

«Я считаю лично, что Путин подписал контракт, так же как и до него это делал Гитлер, как до него делал Наполеон и многие другие выдающиеся полководцы, выдающиеся деятели истории, которые продавая свою душу и подписывая контракт своей кровью с дьяволом, получают определенные услуги, то есть получают то, что они просят», – сказала Мочиовски.

Как сообщали Власти, в программе Дмитрия Комарова “Мир наизнанку”, которая выходит на канале 1+1, гуцульская мольфарка Мария Цвылинив предсказала досрочный уход Зеленского с поста президента.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Владимир Путин. Таможенный союз, мольфары
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
12.01.2022 11:58
Во Львове мужчина выпал из окна на 8-м этаже и выжил: что произошло
ТОР
12.01.2022 11:41
Смертельное ДТП в Харькове: тела трех погибших вырезали из разорванного авто. Видео
ТОР
12.01.2022 11:24
Из-за двух случаев COVID-19 Китай заблокировал город с 5,5 млн жителей
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Не дожил год до столетия: правнук Льва Толстого умер в нищете в США

23:52 Мир

Вышел зайчик погулять: телеканал “Рада” оконфузился во время выступления Шмыгаля

14:52 Украина

В Киеве на Печерске пьяный водитель устроил масштабное ДТП. Видео

09:34 Украина

Под Киевом легковушка влетела в “Камаз”: водитель погиб. Фото

07:21 Украина

В Украине объявили о начале новой волны COVID-19

07:00 Украина

Женщину растерзали дикие звери, когда ее авто сломалось в поле

23:46 Мир

В Арктике в результате загадочного инцидента поврежден оптоволоконный кабель: подозревают Россию

21:02 Мир

Смертельное ДТП в Одессе: фура смяла легковушку и снесла бетонный столб. Видео

17:32 Украина

В Киеве «заминировали» все школы

16:30 Украина

Избежать “цветных революций”: Путин предложил разместить российские войска во всех странах ОДКБ

10:07 Мир

В США – новый рекорд по госпитализации с COVID-19 с начала пандемии

06:24 Мир

Новости | NetGameSlots.com