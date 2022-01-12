Главная » Мир » Происшествия
13:22 12 Января 2022 0 Комментарии
Армения сообщила о третьем убитом военном на границе с Азербайджаном
В Армении погиб военный после перестрелки на границе между Арменией и Азербайджаном.
В ведомстве отметили, что перестрелка началась после провокации азербайджанских военных
Об этом сообщается на сайте министерства обороны Армении.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
В результате перестрелки, которая произошла в восточном направлении армяно-азербайджанской границы погиб 19-летний военнослужащий.
Погибший — военнослужащий ВС РА, рядовой Ваан Вачаганович Бабаян 2003 года рождения.
В перестрелке также были раненые еще двое военнослужащих. В настоящее время их состояние стабильно.
В ведомстве отметили, что перестрелка началась после провокации азербайджанских военных.
Как ранее сообщали Власти, Армения и Азербайджан возобновили обстрелы на границе: есть убитые.
Тэги: Армения, военные, жертвы, азей
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРАрмения и Азербайджан возобновили обстрелы на границе: есть убитые
11.01.2022 19:19
ТОРНазвано число погибших военных в аэропорту Донецка
20.01.2021 15:02