Армения сообщила о третьем убитом военном на границе с Азербайджаном

В Армении погиб военный после перестрелки на границе между Арменией и Азербайджаном.

В ведомстве отметили, что перестрелка началась после провокации азербайджанских военных



Об этом сообщается на сайте министерства обороны Армении.

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В результате перестрелки, которая произошла в восточном направлении армяно-азербайджанской границы погиб 19-летний военнослужащий.

Погибший — военнослужащий ВС РА, рядовой Ваан Вачаганович Бабаян 2003 года рождения.

В перестрелке также были раненые еще двое военнослужащих. В настоящее время их состояние стабильно.

В ведомстве отметили, что перестрелка началась после провокации азербайджанских военных.

Как ранее сообщали Власти, Армения и Азербайджан возобновили обстрелы на границе: есть убитые.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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