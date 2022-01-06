В Киеве закрыли нескольких станций метро: сообщили о минировании

В Киеве станции метро «Площадь Льва Толстого», «Дворец спорта» и пересадка закрыты на вход и выход из-за анонимного сообщения о минировании.

О минировании сообщил анонимный источник



Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

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Поступил анонимный звонок о минировании.

«Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки», – сказано в сообщении.

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