В Украине поднимут минимальную пенсию: кто и сколько будет получать
Пенсионерам старше 70 лет повысят минимальную пенсию.
Об этом сообщил у себя в Telegram-канале премьер Денис Шмыгаль после заседания правительства, которое прошло сегодня, 12 января.
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Так, по словам премьер-министра, в 2022 году украинское правительство продолжит политику повышения пенсий для украинских граждан.
В марте ожидается индексация пенсий для всех пенсионеров, в том числе и работающих.
Расширится программа доплат к пенсиям — теперь доплаты будут получать пенсионеры возрастом старше 70 лет.
Минимальная пенсия для людей от 70 лет со стажем 30/35 лет будет составлять 3000 гривен, а также продолжится повышение пенсий для 65-летних из-за роста минимальной зарплаты.
Кроме того Шмыгаль отметил, что будут произведены перерасчеты выплат для ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью.
Как ранее сообщали Власти, в Украине с 1 декабря выросли пенсии: кто и сколько получит.