В Украине поднимут минимальную пенсию: кто и сколько будет получать

Пенсионерам старше 70 лет повысят минимальную пенсию.

Также продолжится повышение пенсий для 65-летних из-за роста минимальной зарплаты



Об этом сообщил у себя в Telegram-канале премьер Денис Шмыгаль после заседания правительства, которое прошло сегодня, 12 января.

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Так, по словам премьер-министра, в 2022 году украинское правительство продолжит политику повышения пенсий для украинских граждан.

В марте ожидается индексация пенсий для всех пенсионеров, в том числе и работающих.

Расширится программа доплат к пенсиям — теперь доплаты будут получать пенсионеры возрастом старше 70 лет.

Минимальная пенсия для людей от 70 лет со стажем 30/35 лет будет составлять 3000 гривен, а также продолжится повышение пенсий для 65-летних из-за роста минимальной зарплаты.

Кроме того Шмыгаль отметил, что будут произведены перерасчеты выплат для ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью.

Как ранее сообщали Власти, в Украине с 1 декабря выросли пенсии: кто и сколько получит.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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