Когда уберут главную елку в Киеве: названа дата

Главную елку страны вместе с праздничной локацией собираются демонтировать уже на следующей неделе.

На следующей недели начнется демонтаж главной елки страны и праздничных локаций, расположенных вокруг нее



Об этом сообщает проект «Folk Ukraine» в Facebook.

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Главную елку Киева вместе с праздничной локацией вскоре демонтируют, а значит у жителей и гостей столицы остается все меньше времени для того, чтобы посетить праздничную локацию. Тем более, что столичная елка вошла в список красивейших в Европе.

Покататься на коньках, выпить горячего глинтвейна, попробовать что-нибудь вкусное на фудкортах, сделать фото у киевской елки можно будет до 16 января.

На следующей недели начнется демонтаж главной елки страны и праздничных локаций, расположенных вокруг нее.

Как ранее сообщали Власти, киевские чиновники рассказали о том, когда в столице появится главная елка страны, а также анонсировали праздничные мероприятия к новогодним праздникам.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Киев, елка, демонтаж