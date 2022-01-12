Вышел зайчик погулять: телеканал “Рада” оконфузился во время выступления Шмыгаля

С парламентским каналом “Рада”, который после обновления попал в ряд скандальных и неприятных ситуаций, случился очередной конфуз в прямом эфире.

На "Раде" случился очередной конфуз



Во время трансляции выступления премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина женский голос за кадром сообщил о том, что где-то что-то “вытянули и засунули заново”.

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После этого на фоне голоса Шмыгаля, который перечислял номера документов, неизвестная женщина тоже принялась произносить числа.

«Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Там просто идет значительная задержка», – сказал женский голос.

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Как сообщали Власти, 16 декабря пятый президент Украины Пётр Порошенко ворвался в прямой эфир обновлённого телеканала «Рада», который вещал из студии на втором этаже парламента.

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