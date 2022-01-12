Есть решение суда о задержании Порошенко – адвокат

Печерский суд Киева принял решение о задержании пятого президента Украины Петра Порошенко.

Решение о задержании выдал Печерский суд столицы



Об этом сообщил на брифинге в среду, 12 января, его адвокат Игорь Головань.

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По его словам, Порошенко планируют доставить в суд принудительно.

«Существует некое решение о задержании Петра Порошенко с целью его доставки в суд, и существует ходатайство Офиса генерального прокурора о применении к Петру Порошенко меры пресечения», — заявил Головань.

Как ранее сообщали Власти:

Порошенко объявили подозрение в госизмене. Оно касается поставок угля из временно оккупированных территорий.

Суд дал согласие на арест Порошенко с целью привода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Печерский районный суд Киева в рамках дела о государственной измене Петра Порошенко постановил наложить арест на все имущество бывшего президента.

Порошенко пообещал вернуться в Украину во второй половине января и встретится с Генеральным прокурором.

В партии “Европейская солидарность” ждут возвращения в Украину пятого президента Украины Петра Порошенко и не исключают, что его попытаются арестовать в аэропорту.

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Тэги: Петр Порошенко, Печерский суд