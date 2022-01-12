Есть решение суда о задержании Порошенко – адвокат
Печерский суд Киева принял решение о задержании пятого президента Украины Петра Порошенко.
Об этом сообщил на брифинге в среду, 12 января, его адвокат Игорь Головань.
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По его словам, Порошенко планируют доставить в суд принудительно.
«Существует некое решение о задержании Петра Порошенко с целью его доставки в суд, и существует ходатайство Офиса генерального прокурора о применении к Петру Порошенко меры пресечения», — заявил Головань.
Как ранее сообщали Власти:
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