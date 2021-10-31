Ретроградный Меркурий 14 января – 4 февраля: что ждет и как не накосячить

Астрологи предупреждают о наступлении сложного периода для решения важных жизненных вопросов.

Планета Меркурий отражает сознательную сторону человека, поэтому в период его ретроградного движения планеты по небосводу, для людей характерно снижение умственной активности.



Об этом рассказала астролог Марина Скади на своем Youtube-канале.

Так, по ее словам, с 14 января по 4 февраля наступит период ретроградного Меркурия. Движение планеты начнется в Водолее, а закончится в Козероге.

В это время для множества людей будет крайне сложно понять чего они хотят, а еще сложней как этого достичь. В этот период будет очень непросто разобраться с важными жизненными вопросами.

По словам астролога, планета Меркурий отражает сознательную сторону человека, поэтому в период его ретроградного движения планеты по небосводу, для людей характерно снижение умственной активности.

Мышление у человека в этот период должно сильно поменяться. «Люди становятся более склонными к сплетням, обманам, чаще делают ошибки. Из-за этого обостряются конфликты и проблемы в коллективах, сложно найти баланс и достичь удовлетворения», — пишет астролог.

Марина Скади также отмечает, что в этот период у многих могут возникнуть трудности в принятии решений и в делах на работе. Трудности также могут возникнуть при оформлении сделок купли-продажи, деловой активности, обучении и поездках.

По словам астролога в период ретроградного Меркурия могут возникнуть множество идей в сфере заработка, но на уже существующей базе.

Кроме того астролог опасается, что в этот непросто период может появиться множество информационных вбросов, которые могут нести за собой определенные последствия.

В феврале традиционно произойдут множество важных событий, которые для многих людей поспособствуют переосмыслению жизни, или, как минимум, некоторых своих убеждений.

После окончания сложного периода Меркурий перейдет в «директное» движение, соединение с Плутоном. В будущем периоде будет проще вникнуть в сложные вопросы и полностью в них разобраться. Поэтому астролог советует отложить важные дела и принятие решений.

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Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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