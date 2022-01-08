Германия хочет выключить Telegram
В Германии могут отключить мессенджер Telegram за нарушение законов страны.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на DW.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
В Германии заговорили о полном отключении популярного мессенджера Telegram из-за нарушений законов в страны и наличия запрещенного контента.
В частности речь идет о наличии в Telegram множества ультраправых сообществ, а также сообществ выступающих против вакцинации и карантинных ограничений.
«Мы не можем исключать этого (закрытия Telegram – ред.) как такового. Однако отключение было бы очень серьезным шагом и последней опцией. Следовательно, все остальные варианты должны быть перед этим признаны безуспешными», — заявила министр внутренних дел Нэнси Файзер.
Правительство Германии может предпринять такие серьезные меры из-за того, что предыдущее попытки регулирования мессенджера «ни к чему не привели».
Министр внутренних дел ФРГ также отметила, что перед принятием таких мер нужно поднять этот вопрос на всеевропейском уровне, так как блокировка мессенджера только в Германии бессмысленна.
«Нам нужно много сил, чтобы обеспечить соблюдение закона. Как немецкое национальное государство, мы не можем сделать это в одиночку», — сказала она.
Как ранее сообщали Власти, в Telegram произошел масштабный сбой.