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17:17 12 Января 2022 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

Германия хочет выключить Telegram

В Германии могут отключить мессенджер Telegram за нарушение законов страны.

Предыдущее попытки регулирования мессенджера правительством Германии "ни к чему не привели"

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на DW.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В Германии заговорили о полном отключении популярного мессенджера Telegram из-за нарушений законов в страны и наличия запрещенного контента.

В частности речь идет о наличии в Telegram множества ультраправых сообществ, а также сообществ выступающих против вакцинации и карантинных ограничений.

«Мы не можем исключать этого (закрытия Telegram – ред.) как такового. Однако отключение было бы очень серьезным шагом и последней опцией. Следовательно, все остальные варианты должны быть перед этим признаны безуспешными», — заявила министр внутренних дел Нэнси Файзер.

Правительство Германии может предпринять такие серьезные меры из-за того, что предыдущее попытки регулирования мессенджера «ни к чему не привели».

Министр внутренних дел ФРГ также отметила, что перед принятием таких мер нужно поднять этот вопрос на всеевропейском уровне, так как блокировка мессенджера только в Германии бессмысленна.

«Нам нужно много сил, чтобы обеспечить соблюдение закона. Как немецкое национальное государство, мы не можем сделать это в одиночку», — сказала она.

Как ранее сообщали Власти, в Telegram произошел масштабный сбой.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Германия, Telegram, блокировка
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