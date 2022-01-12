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Главная » Мир » Общество
18:29 12 Января 2022 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

В KFC будут продавать блюда из синтетической курятины

KFC – сеть ресторанов специализирующаяся на блюдах из курицы – начала в США продажу продуктов из растительного заменителя куриного мяса.

В США стартовали продажи Beyond Fried Chicken.

Об этом сообщает CNBC.

Это разработка компании Beyond Meat. Выпуск продукта состоялся после многих лет тестирования заменителя мяса, который имитирует вкус и текстуру курятины.

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Наггетсы Beyond Fried Chicken производятся на основе горохового белка с добавлением трав и специй.

Впервые этот продукт был опробован в одном из ресторанов Атланты в августе 2019 года и был распродан менее чем за пять часов.

Beyond Fried Chicken подают в обычных бумажных ведерках KFC — только не в красных, а в зеленых.

Как писали Власти, по мнению экспертов, к 2040 году 60% мяса будет не животного происхождения.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, рестораны, мясо курицы
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