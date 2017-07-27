В США подготовили персональные санкции против Путина
Группа сенаторов во главе с председатель комитета по международным отношениям Робертом Менендесом подготовила проект новых санкций.
Об этом пишет газета The Washington Post.
Санкции в отношении высших российских военных и правительственных чиновников и лично президента Путина будут введены, если Россия начнет вторжение в Украину.
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Проект также предусматривает ограничение работы ключевых банковских учреждений и платежной системы SWIFT.
В документе «Северный поток 2» назван «инструментом злонамеренного влияния Российской Федерации». Сенаторы призывают администрацию Байдена «рассмотреть все доступные и надлежащие меры», чтобы газопровод не заработал.
Как сказал сенатор Менендес, этот проект «абсолютно ясно дает понять, что Сенат США не будет бездействовать, когда Кремль угрожает вторжением в Украину».
Представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн заявила, что Белый дом поддерживает законопроект Менендеса, который «повлечет за собой серьезные издержки для российской экономики», если Путин вторгнется в Украину.
Ранее Власти писали, что президент США Джо Байден предупредил о «серьезных последствиях» для российской экономики, если Путин отдаст приказ о полномасштабном вторжении в Украину.