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Главная » Мир » Политика
18:59 12 Января 2022 Просмотров 36   КомментариевКомментарии

В США подготовили персональные санкции против Путина

Группа сенаторов во главе с председатель комитета по международным отношениям Робертом Менендесом подготовила проект новых санкций.

Администрация президента США поддерживает меры, которые могут затронуть лично Владимира Путина.

Об этом пишет газета The Washington Post.

Санкции в отношении высших российских военных и правительственных чиновников и лично президента Путина будут введены, если Россия начнет вторжение в Украину.

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Проект также предусматривает ограничение работы ключевых банковских учреждений и платежной системы SWIFT.

В документе «Северный поток 2» назван «инструментом злонамеренного влияния Российской Федерации». Сенаторы призывают администрацию Байдена «рассмотреть все доступные и надлежащие меры», чтобы газопровод не заработал.

Как сказал сенатор Менендес, этот проект «абсолютно ясно дает понять, что Сенат США не будет бездействовать, когда Кремль угрожает вторжением в Украину».

Представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн заявила, что Белый дом поддерживает законопроект Менендеса, который «повлечет за собой серьезные издержки для российской экономики», если Путин вторгнется в Украину.

Ранее Власти писали, что президент США Джо Байден предупредил о «серьезных последствиях» для российской экономики, если Путин отдаст приказ о полномасштабном вторжении в Украину.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Путин, санкции, США
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