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19:11 12 Января 2022 Просмотров 56   КомментариевКомментарии

Порошенко оказался в Брюссель в день переговоров НАТО с Россией, чтобы защитить себя, – Politico

Петр Порошенко, которого обвинили в государственной измене, прилетел в Брюссель, видимо, надеясь привлечь внимание европейских политиков к своему делу.

Перед возвращением в Украину Петр Порошенко прилетел в Брюссель.

Об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что в тот день, когда в Брюсселе проходит заседание Совета Россия – НАТО, «в дело вмешивается неожиданный участник: Петр Порошенко, олигарх, бывший президент Украины».

Петр Порошенко, которого в прошлом месяце обвинили в государственной измене,  надеется встретиться с высокопоставленными чиновниками и привлечь внимание к своему уголовному делу, которое, по его словам, носит политический характер.

Порошенко явно надеется избежать участи бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме после возвращения в Тбилиси после нескольких лет изгнания, отмечает Politico.

Непонятно только, чем еврочиновники могут помочь Порошенко. На любое обращение в офис Зеленского, там, скорее всего, ответят, что в Украине по стандартам ЕС уголовные дела рассматриваются прокуратурой, а не политиками, пишет издание.

Как писали Власти, Печерский районный суд Киева в рамках дела о государственной измене Петра Порошенко постановил наложить арест на все имущество бывшего президента.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Брюссель, Петр Порошенко
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