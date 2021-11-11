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07:00 13 Января 2022 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Зеленский поручил испортить жизнь олигархам за рубежом

Президент Украины Владимир Зеленский на последнем заседании СНБО 30 декабря поручил отработать механизм, позволяющий расширить ограничения для олигархов за границей.

Зеленский хочет ограничения для олигархов за рубежом

Об этом рассказал министр юстиции Украин Денис Малюська в эфире телеканала Рада.

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По его словам, речь идет о взаимодействии с международными партнерами для того, чтобы статус олигарха и связанные с ним ограничения не оставались исключительно в пределах страны.

«Чтобы наши партнеры тоже реагировали, тоже устанавливали дополнительные контроли по активам и деятельности таких лиц за рубежом», – заявил Малюська.

Он добавил, что статус олигарха автоматически приведет к препятствиям для таких лиц ведения бизнеса за рубежом.

«Но мы бы хотели, чтобы это было также нормативно урегулировано, а не только на процедурах комплаенса западных бизнес-компаний», – сказал он.

Как сообщали Власти, Кабинет министров Украины утвердил план мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием олигархами.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: олигархи, Владимир Зеленский, денис малюська
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