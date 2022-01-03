В Израиле собираются начать вакцинацию младенцев

Директор по международным отношениям Министерства здравоохранения Израиля Ашер Шалмон уверен, что это произойдет уже в апреле.

Об этом пишет The Times of Israel.

«В Израиле сейчас доступны вакцины для всех в возрасте пяти лет и старше. Я полагаю, что к апрелю это будет расширено для любого возраста от шести месяцев», – заявил доктор Шалмон на брифинге для иностранных политиков и журналистов.

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Эпидемиолог и советник правительства по борьбе с коронавирусом профессор Надав Давидович добавил, что Израиль стремится в ближайшее время ввести детские дозы. Он также отметил, что «Омикрон» более заразен среди детей, особенно по сравнению с первоначальными штаммами вируса.

Pfizer проводит клинические испытания, чтобы снизить утвержденный возраст для своей вакцины с пяти лет до шести месяцев. В прошлом месяце компания Pfizer сообщила, что в продолжающемся испытании на детях в возрасте от шести месяцев до пяти лет «не было выявлено никаких проблем с безопасностью», и вакцина «продемонстрировала благоприятный профиль безопасности».

Ранее Власти писали, что в ходе клинических испытаний вакцина Pfizer от COVID-19 показала эффективность 90,7% для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

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Тэги: Израиль, дети, вакцинация