Россия поставила ультиматум Украине
Если Украина выполнит условия Минских соглашений, а НАТО откажется от помощи Киеву, Россия отведет свои войска от украинских границ .
Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко по итогам переговоров с НАТО в Брюсселе. По его словам, невыполнение Минских соглашений чревато угрозами территориальной целостности для Украины.
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«Здесь наша позиция абсолютно понятная: деэскалация возможна. Страны НАТО должны прекратить всякое содействие Украине, прекратить поставку вооружения, отозвать инспекторов, инструкторов, офицеров и солдат, что предусмотрено соответствующими положениями Минских соглашений», – сказал Грушко.
Он добавил, что деэскалация возможна, если «принудить власти в Киеве выполнять Минские соглашения», и Россия будет этого добиваться.
«Другого пути оздоровления ситуации в регионе не существует», – сказал Грушко.
Как сообщали Власти, Россия пригрозила, что, если НАТО продолжит расширение на восток путем приема в свой состав других стран, она будет вынуждена дать военный ответ.