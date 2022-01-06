Корпоратив запорожских судей под тюремный шансон взорвал сеть. Видео

В сети быстро набрало популярность любительское видео с корпоратива Шевченковского суда Запорожья, где служители Фемиды поют тюремный шансон и танцуют под российские хиты.

Судьи Шевченковского суда оторвались на корпоративе



Ролик снял один из посетителей кафе, где проходило празднество. По его словам, песню Михаила Круга “Наколи мне кольщик купола” исполнил заместитель председателя суда Павел Зарютин.

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Под песню “Калым” Мурата Тхагалегова и другие душевные хиты отрывались на танцполе судьи Оксана Дмитрюк, Лилия Карабак, Евгений Боєв и Наталья Звєздова.

Мнения пользователей по поводу увиденного диаметрально разделились. Одни назвали происходившее шабашем и свидетельством прогнившей судебной системы, служители которой идентифицируют себя с зеками.

Другие же не увидели в мероприятии ничего предосудительного – мол, судьи тоже люди и имеют право оторваться, не в мантиях же им отмечать корпоратив.

Интересно, что некоторые пользователи набросились на автора видео, не стесняясь в оскорбительных выражениях.

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Как сообщали Власти, народный депутат от “За майбутнє” Сергей Минько засветил Toyota Land Cruiser 300, который не продается в Украине, с номерами, принадлежащими другому авто.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: суд, Запорожье