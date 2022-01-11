В Казахстане под музыку завершили операцию ОДКБ: начался вывод войск

В Казахстане начался вывод миротворческого контингента Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В Казахстане начали выводить войска ОДКБ



Об этом сообщило издание Informburo.kz.

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В Алматы на базе военного университета сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова прошла торжественная церемония завершения миротворческой операции. Она сопровождалась официальным поздравлением командующего, традиционным троекратным “Ура!” и музыкой духового оркестра.

Процесс вывода войск ОДКБ из Казахстана будет длиться не более 10 дней.

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В ОДКБ сообщили, что ВКС России «в безостановочном режиме» 108 рейсами перебросили в Казахстан более 2 тыс миротворцев и 250 единиц техники.

Как сообщали Власти, официальный Казахстан 6 января обратился в Организацию договора о коллективной безопасности с просьбой о помощи поскольку в стране произошло «вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа».

Более 70 российских военно-транспортных самолетов круглосуточно перебрасывали войска и военную технику в Казахстан в рамках “миротворческой” миссии ОДКБ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении основной миссии ОДКБ в стране и выводе «миротворческих» сил с 13 января.

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Тэги: Казахстан, одкб