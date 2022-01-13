В Черкассах сообщили о минировании всех ТРЦ
В полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что все торговые центры города заминированы.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкасской области. Правоохранители проверяют информацию с привлечением взрывотехников и кинологов.
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Также проводится эвакуация посетителей и работников ТРЦ.
“Событие должным образом зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и уведомлений об уголовных правонарушениях. По результатам проверки ему будет предоставлена правовая квалификация”, – сказано в сообщении.
Как сообщали Власти, 12 января в Киеве после шквала сообщений о “минировании” полицейские и взрывотехники искали бомбы на четырех станциях метро, в нескольких ТРЦ и в двух аэропортах.