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11:56 13 Января 2022 Просмотров 188   КомментариевКомментарии

В Черкассах сообщили о минировании всех ТРЦ

В полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что все торговые центры города заминированы.

Аноним сообщил о минировании ТРЦ

Об этом сообщила  пресс-служба полиции Черкасской области. Правоохранители проверяют информацию с привлечением взрывотехников и кинологов.

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Также проводится эвакуация посетителей и работников ТРЦ.

“Событие должным образом зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и уведомлений об уголовных правонарушениях. По результатам проверки ему будет предоставлена ​​правовая квалификация”, – сказано в сообщении.

Как сообщали Власти,  12 января в Киеве после шквала сообщений о “минировании” полицейские и взрывотехники искали бомбы на четырех станциях метро, в нескольких ТРЦ и в двух аэропортах.

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Тэги: черкассы, минирование
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