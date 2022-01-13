В Киеве 14 января перекроют движение: что случилось
В столице Украины будет ограничено движение в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого района.
Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины.
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Ограничение движение и перекрытие некоторых улиц в Киеве связано с официальным визитом в Украину Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Для обеспечения безопасности будет ограничено движение в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого района.
В публикации отметили, что ограничение движение на дорогах столицы будут осуществляться в соответствии с Законом Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц».
Закон также распространяется на глав иностранных государств, парламентов, правительств и членов их семей, министров иностранных дел, руководителей международных организаций (других должностных лиц международных организаций) и тд.
Как ранее сообщали Власти, папа Римский в ближайшее время может приехать в Украину.