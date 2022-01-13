В Киеве 14 января перекроют движение: что случилось

В столице Украины будет ограничено движение в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого района.

Ограничение движение на дорогах столицы будут осуществляться в соответствии с Законом Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц»



Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины.

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Ограничение движение и перекрытие некоторых улиц в Киеве связано с официальным визитом в Украину Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Для обеспечения безопасности будет ограничено движение в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого района.

В публикации отметили, что ограничение движение на дорогах столицы будут осуществляться в соответствии с Законом Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц».

Закон также распространяется на глав иностранных государств, парламентов, правительств и членов их семей, министров иностранных дел, руководителей международных организаций (других должностных лиц международных организаций) и тд.

Как ранее сообщали Власти, папа Римский в ближайшее время может приехать в Украину.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Киев, визит, Ильхам Алиев, азейрбайджан