Пять этажей в дыму: в Харьков горит университет им.Каразина
В Харькове в главном корпусе университета им. Каразина вспыхнул пожар, всех людей эвакуировали.
Об этом сообщил Telegram-канал «Харьков. Главное. Политика».
На месте работает 10 пожарных машин. Пять этажей корпуса заполнены дымом.
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Возгорание произошло в подсобном помещении под сценой актового зала на втором этаже. Пожар локализовали к 14:00 и продолжили тушить..
Пострадавших нет, всего эвакуировали 300 человек.
Причина пожара устанавливается, но спасатели пока не исключают, что возгорание началась из-за проводки.
По словам очевидцев, все началось с расплавленной проводки компьютера.
Как сообщали Власти, в Бородянке под Киевом вспыхнул масштабный пожар в помещении склада автомобильных шин.