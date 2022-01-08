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14:50 13 Января 2022 Просмотров 31   КомментариевКомментарии

Пять этажей в дыму: в Харьков горит университет им.Каразина

В Харькове в главном корпусе университета им. Каразина вспыхнул пожар, всех людей эвакуировали.

Пожар начался в актовом зале на втором этаже

Об этом сообщил Telegram-канал «Харьков. Главное. Политика».

На месте работает 10 пожарных машин. Пять этажей корпуса заполнены дымом.

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Возгорание произошло в подсобном помещении под сценой актового зала на втором этаже. Пожар локализовали к 14:00 и продолжили тушить..

Пострадавших нет, всего эвакуировали 300 человек.

Причина пожара устанавливается, но спасатели пока не исключают, что возгорание началась из-за проводки.

По словам очевидцев, все началось с расплавленной проводки компьютера.

Как сообщали Власти, в Бородянке под Киевом вспыхнул масштабный пожар в помещении склада автомобильных шин.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Харьков, пожар
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