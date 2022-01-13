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15:55 13 Января 2022 Просмотров 73   КомментариевКомментарии

Россия отказалась отводить войска от границы с Украиной

Россия отказалась даже обсуждать требование США и НАТО отвести свои войска от украинской границы, поскольку они “абсолютно неприемлемые”.

Лавров назвал требования об отводе войск неприемлемыми

Как сообщило РБК, соответствующее заявление озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Москва не намерена обсуждать вопросы перемещения войск по территории России.

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«Уже звучит не только про то, чтобы отвести воинские части от границы с Украиной, как они выражаются, а про то, чтобы эти войска ушли в казарму. Шерман именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции. Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать», – сказал Лавров.

Как сообщали Власти, в Кремле назвали неудачными переговоры России и США по гарантиям безопасности, но отметили, что диалог состоялся.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Украина, Россия, Россия - страна агрессор
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