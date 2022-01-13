Россия отказалась отводить войска от границы с Украиной

Россия отказалась даже обсуждать требование США и НАТО отвести свои войска от украинской границы, поскольку они “абсолютно неприемлемые”.

Лавров назвал требования об отводе войск неприемлемыми



Как сообщило РБК, соответствующее заявление озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Москва не намерена обсуждать вопросы перемещения войск по территории России.

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«Уже звучит не только про то, чтобы отвести воинские части от границы с Украиной, как они выражаются, а про то, чтобы эти войска ушли в казарму. Шерман именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции. Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать», – сказал Лавров.

Как сообщали Власти, в Кремле назвали неудачными переговоры России и США по гарантиям безопасности, но отметили, что диалог состоялся.

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