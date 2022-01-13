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00:21 14 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Мужчина переболел COVID-19 и пожаловался на уменьшение пениса

30-летний американец рассказал, что после перенесенной болезни его половой член уменьшился в размерах почти на 4 см.

Урологи говорят, что Covid dick - это реальное явление, при котором половой член может уменьшаться в размерах из-за повреждения кровеносных сосудов.

Об этом сообщает The Sun.

Прежде мужчина гордился размерами своего пениса, теперь же он стал меньше среднего.

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По его словам, врачи сказали ему, что данная проблема связана с влиянием вируса на кровеносные сосуды.

«Мои врачи, похоже, считают, что это навсегда. Это не должно иметь особого значения, но это сильно повлияло на мою уверенность в своих силах в постели», – сказал молодой человек.

По данным ученых Университетского колледжа Лондона, среди последствий COVID-19 отмечены уменьшение яичек и полового члена.

Ранее Власти писали, что в США выявили опасные последствия COVID-19 для подростков.

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Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: пенис, коронавирус
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