Мужчина переболел COVID-19 и пожаловался на уменьшение пениса
30-летний американец рассказал, что после перенесенной болезни его половой член уменьшился в размерах почти на 4 см.
Об этом сообщает The Sun.
Прежде мужчина гордился размерами своего пениса, теперь же он стал меньше среднего.
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По его словам, врачи сказали ему, что данная проблема связана с влиянием вируса на кровеносные сосуды.
«Мои врачи, похоже, считают, что это навсегда. Это не должно иметь особого значения, но это сильно повлияло на мою уверенность в своих силах в постели», – сказал молодой человек.
По данным ученых Университетского колледжа Лондона, среди последствий COVID-19 отмечены уменьшение яичек и полового члена.
Ранее Власти писали, что в США выявили опасные последствия COVID-19 для подростков.