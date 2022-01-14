Хакеры массово атаковали правительственные сайты Украины: что с персональными данными

В ночь на пятницу, 14 января, неизвестные хакеры атаковали ряд украинских правительственных сайтов.

Хакеры не похитили персональные данные



В частности, были взломаны сайты Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел, Министерства аграрной политики, Министерства спорта, а также Минэнерго. Кроме того, пострадали сайты ГСЧС и «Дії».

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Как сообщили в пресс-службе Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, во время атаки контент ресурсов не был изменен, не произошло и утечки персональных данных.

На сайтах МИД и Минобразования вместо информации как на главной, так и на любых других страницах, было размещено угрожающее сообщение на трех языках – украинском, русском и польском.

«Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего, — говорится в сообщении. — Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли», – сказано в сообщении.

Кроме того, вверху страницы на черном фоне можно увидеть перечеркнутые знаки с гербом, флагом и картой Украины, а также профилем свиньи.

По информации Госспецсвязи, чтобы не допустить распространения атаки на другие ресурсы и локализовать технические проблемы временно была приостановлена работа ряда других правительственных сайтов.

Сейчас служба совместно с СБУ и Киберполицией собирает цифровые доказательства и занимается расследованием инцидента.

Большая часть атакованных государственных ресурсов уже восстановлена, остальные будут доступны в ближайшее время.

Отмечено, что мобильное приложение “Дія” работает в штатном режиме.

Как сообщали Власти, неизвестные хакеры взломали сайт Министерства образования и науки Украины и разместили на нем угрозы для всех украинцев.

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Тэги: СБУ, кибератака, хакерская атака, киберполиция