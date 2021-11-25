Некоторые дети под капельницей: в детсаду Днепра вспышка неизвестного вируса

В одном из детских садов Днепра сразу множество детей пожаловались на недомогание, некоторые из них попали в больницу.

Некоторый из родителей уверенны, что руководство отрицает факт отравления детей чтобы “не выносить сор из избы”



Об этом сообщает «ТСН.ua».

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В Днепре сразу десять детей из детского сада №298 пожаловались на недомогание. У некоторых из них наблюдалась рвота, из-за чего двое детей оказались в больнице под капельницей.

Родители считают, что в дошкольном заведении произошла вспышка неизвестного вируса и просят администрацию разобраться в произошедшем. Однако руководство учреждения отрицает наличие вспышки утверждая, что информация об отравлении детей — фейк.

По словам родителей, недомогание и рвотный рефлекс наблюдается у большей половины детей состоящих в одной группе. Симптомы начали проявляться после того, как дети вернулись в садик после новогодних каникул.

Некоторый из родителей уверенны, что руководство отрицает факт отравления детей чтобы “не выносить сор из избы”.

Ситуацию прокомментировала руководитель общественной организации «Экологический патруль» Татьяна Лампика. По ее словам, у пострадавших детей разная степень отравления, а основной симптом — рвота без температуры. В городской больнице №3, где сейчас находятся несколько детей, из диагноза был исключен ротавирус.

“Родители возмущаются, требуют комментариев. Они даже планировали собраться всем вместе и потребовать объяснений. Фактически, у всех детей наблюдался рвотный рефлекс, двое детей попали в больницу. По словам врачей, они якобы исключают ротавирусную инфекцию”, — сообщила Татьяна Лампика.

Журналисты попросили прокомментировать ситуацию с отравлением детей в департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета.

Там сообщили, что из-за плохого самочувствия 11 декабря в садик действительно пришло меньше детей чем обычно — из 17 всего 12. Также там подтвердили, что в больнице действительно оказалось двое детей с разными диагнозами.

«Стало известно, что два ребенка находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях города: один ребенок в детской больнице № 6 с подозрением на ОКИ (острая кишечная инфекция — ред.), один ребенок в хирургическом отделении детской больницы № 3 с диагнозом — ацетономический синдром, один ребенок находился дома под наблюдением родителей в связи с плохим самочувствием, два воспитанника остались дома по семейным обстоятельствам», — прокомментировали ситуацию в департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета.

Кроме того, в департаменте заверили журналистов, что в детском саду уже были проведены дезинфицирующие мероприятия.

Как ранее сообщали Власти, массовое отравление детей на хоккейном матче на Львовщине: названа причина.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: днепр, отравление, детский сад, дети