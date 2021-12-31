В оккупированном Крыму столкнулись 13 автомобилей: есть пострадавшие
В Симферополе из-за гололеда произошла массовая авария с участием 13 автомобилей.
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу УМВД Севастополя.
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14 января в оккупированном Крыму из-за резкого понижения температуры на дорогах образовалась гололедица. Из-за плохих погодных условий на трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, в районе моста через реку Бельбек, произошла массовая авария.
В общей сложности столкнулось 13 автомобилей – «Камаз», два фургона «Газель» и еще 10 легковых автомобилей.
В результате столкновения с дорожными ограждениями и другими участниками ДТП «Камаз» вынесло на встречную полосу. По кадрам с места происшествия видно, что грузовик получил серьезные механические повреждения.
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