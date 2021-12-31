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11:57 14 Января 2022 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

В оккупированном Крыму столкнулись 13 автомобилей: есть пострадавшие

В Симферополе из-за гололеда произошла массовая авария с участием 13 автомобилей.

Один из участников массового ДТП

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу УМВД Севастополя.

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14 января в оккупированном Крыму из-за резкого понижения температуры на дорогах образовалась гололедица. Из-за плохих погодных условий на трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, в районе моста через реку Бельбек, произошла массовая авария.

В общей сложности столкнулось 13 автомобилей – «Камаз», два фургона «Газель» и еще 10 легковых автомобилей.

В результате столкновения с дорожными ограждениями и другими участниками ДТП «Камаз» вынесло на встречную полосу. По кадрам с места происшествия видно, что грузовик получил серьезные механические повреждения.

Как ранее сообщали Власти, смертельное ДТП в Харькове: тела трех погибших вырезали из разорванного авто.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: крым, дтп, севастополь, гололед, массовое дтп
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