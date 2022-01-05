В масштабном ДТП под Харьковом столкнулись 5 машин: среди пострадавших – ребенок
В Харьковской области произошло масштабное ДТП с участием 5 машин.
Об этом сообщает главное управление ГСЧС Украины. ДТП произошло 14 января, около 9:40 утра.
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В Чугуевском районе Харьковской области на дороге между селами Задонецкое и Лиман в ДТП попало сразу 5 автомобилей – «ВАЗ 2106″, «Daewoo Lanos», «Volkswagen Caddy», «Kia Sportage» и «ТАТА».
В результате аварии прострадали 2 пассажира «ВАЗа» — 26-летняя девушка и ее 6-летняя дочь. Мама ребенка оказалась зажатой покореженной конструкцией автомобиля, ее деблокировали спасатели с помощью специнструмента.
О характере травм у пострадавших не сообщается, медики госпитализировали их в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.
Как ранее сообщали Власти, смертельное ДТП в Харькове: тела трех погибших вырезали из разорванного авто.