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13:28 14 Января 2022 Просмотров 298   КомментариевКомментарии

В масштабном ДТП под Харьковом столкнулись 5 машин: среди пострадавших – ребенок

В Харьковской области произошло масштабное ДТП с участием 5 машин.

Место происшествия

Об этом сообщает главное управление ГСЧС Украины. ДТП произошло 14 января, около 9:40 утра.

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В Чугуевском районе Харьковской области на дороге между селами Задонецкое и Лиман в ДТП попало сразу 5 автомобилей – «ВАЗ 2106″, «Daewoo Lanos», «Volkswagen Caddy», «Kia Sportage» и «ТАТА».

В результате аварии прострадали 2 пассажира «ВАЗа» — 26-летняя девушка и ее 6-летняя дочь. Мама ребенка оказалась зажатой покореженной конструкцией автомобиля, ее деблокировали спасатели с помощью специнструмента.

О характере травм у пострадавших не сообщается, медики госпитализировали их в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.

Как ранее сообщали Власти, смертельное ДТП в Харькове: тела трех погибших вырезали из разорванного авто.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: дтп, ребенок, Харьковская область, пострадавшие
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