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06:29 15 Января 2022 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

Диалог или санкции: США поставили ультиматум Путину

Дальнейшее развитие ситуации вокруг Украины зависит от того, какой путь выберет Кремль – дипломатические переговоры или санкции.

Джен Псаки озвучила позицию Белого дома

Как сообщил Укринформ, об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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«Это зависит от президента Путина и России, чтобы определить, каким будет дальнейший путь. Мы готовы действовать вне зависимости от того, какое решение они примут», – сказала она.

Псаки подчеркнула, что решение Кремля вторгнуться в Украину, «будет иметь экономические последствия, которые выйдут далеко за пределы имевших место в 2014 году».

Если же в Москве согласятся участвовать в дипломатических контактах и переговорах, «мы очень открыты к этому и надеемся, что они так и сделают», – подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Как сообщали Власти, Россия отказалась даже обсуждать требование США и НАТО отвести свои войска от украинской границы, поскольку они “абсолютно неприемлемые”.

Россия готовится сфабриковать предлог для вторжения на территорию Украины, обвинив Киев в наступлении на Донбасс.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Россия, США, Россия - страна агрессор
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