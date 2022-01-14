Умер глава СБУ времен скандала с убийством Гонгадзе Леонид Деркач

В пятницу, 14 января, умер бывший глава Службы безопасности Украины времен президентства Леонида Кучмы, генерал армии Леонид Деркач.

Деркач возглавлял СБУ с 1998 года по 2001 год



Об этом в Telegram сообщил его сын, народный депутат Украины Андрей Деркач. Умершему было 82 года.

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«Пройдя путь от младшего лейтенанта до генерала армии, защищал Украину от внешних и внутренних угроз… Он был и останется примером», — написал Деркач-младший.

Причины смерти неизвестны. Отпевание умершего состоится 16 января в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП).

Что известно о Деркаче

Леонид Деркач родился 19 июля 1939 в Днепропетровске. В марте 1972 года стал работать в управлении КГБ УССР в Днепропетровской области.

После распада Советского Союза перешел в СБУ.

В 1992 году он возглавил Госслужбу по технической защите информации.

С августа 1994 по июль 1995 года был первым заместителем председателя СБУ.

С июля 1995 по апрель 1998 года — председатель Государственной таможенной службы Украины.

В апреле 1998 года возглавил Службу безопасности Украины и работал на этом посту до февраля 2001 года. Именно в это время произошло убийство Георгия Гонгадзе.

В 2002-2006 годах являлся народным депутатом Украины.

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Тэги: СБУ, Леонид Деркач