Умер глава СБУ времен скандала с убийством Гонгадзе Леонид Деркач
В пятницу, 14 января, умер бывший глава Службы безопасности Украины времен президентства Леонида Кучмы, генерал армии Леонид Деркач.
Об этом в Telegram сообщил его сын, народный депутат Украины Андрей Деркач. Умершему было 82 года.
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«Пройдя путь от младшего лейтенанта до генерала армии, защищал Украину от внешних и внутренних угроз… Он был и останется примером», — написал Деркач-младший.
Причины смерти неизвестны. Отпевание умершего состоится 16 января в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП).
Что известно о Деркаче
Леонид Деркач родился 19 июля 1939 в Днепропетровске. В марте 1972 года стал работать в управлении КГБ УССР в Днепропетровской области.
После распада Советского Союза перешел в СБУ.
В 1992 году он возглавил Госслужбу по технической защите информации.
С августа 1994 по июль 1995 года был первым заместителем председателя СБУ.
С июля 1995 по апрель 1998 года — председатель Государственной таможенной службы Украины.
В апреле 1998 года возглавил Службу безопасности Украины и работал на этом посту до февраля 2001 года. Именно в это время произошло убийство Георгия Гонгадзе.
В 2002-2006 годах являлся народным депутатом Украины.