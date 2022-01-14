Хвасталась в Instagram нарушениями ПДД: под Одессой разбилась жена украинского футболиста
Девушкой-водителем Mercedes, которая погибла в масштабном ДТП на въезде в Одессу оказалась жена игрока луганской Зари Олега Данченко – Виктория.
Об этом сообщило Сегодня. Напомним, 14 января на въезде в Одессу около 15:00 Mercedes, за рулем которого находилась Виктория, врезался в KIA Cerato, после этого ударил эвакуатор, от чего последний влетел в фуру. Mercedes же отбросило в отбойник.
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Девушка погибла на месте. Ее тело спасателям пришлось вырезать из груды металла, в которые превратилось авто, с помощью специнструмента.
По словам очевидцев, водитель Mercedes на протяжении пути очень спешила и постоянно шла на обгон.
Издание отметило, что девушка часто выставляла в Instagram видео с нарушением ПДД, часто она хвасталась превышением скорости.
На странице Виктории в Instagram много фото с автомобилем. Сам он принадлежал футболисту.
Олег и Виктория поженились в июле 2020 года. Они познакомились, когда футболист выступал за российский Анжи.
До этого Виктория встречалась с другим украинским футболистом Владленом Юрченко.
Как сообщали Власти, в пятницу, 14 января, на въезде в Одессу произошло смертельное ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого погибла девушка.