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07:32 15 Января 2022 Просмотров 780   КомментариевКомментарии

Хвасталась в Instagram нарушениями ПДД: под Одессой разбилась жена украинского футболиста

Девушкой-водителем Mercedes, которая погибла в масштабном ДТП на въезде в Одессу оказалась жена игрока луганской Зари Олега Данченко – Виктория.

Виктория разбилась на Mercedes мужа

Об этом сообщило Сегодня. Напомним, 14 января на въезде в Одессу около 15:00 Mercedes, за рулем которого находилась Виктория, врезался в KIA Cerato, после этого ударил эвакуатор, от чего последний влетел в фуру. Mercedes же отбросило в отбойник.

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Девушка погибла на месте. Ее тело спасателям пришлось вырезать из груды металла, в которые превратилось авто, с помощью специнструмента.

По словам очевидцев, водитель Mercedes на протяжении пути очень спешила и постоянно шла на обгон.

Тело девушки спасатели вырезали из груды металла с помощью специнструмента

Тело девушки спасатели вырезали из груды металла с помощью специнструмента

Издание отметило, что девушка часто выставляла в Instagram видео с нарушением ПДД, часто она хвасталась превышением скорости.

На странице Виктории в Instagram много фото с автомобилем. Сам он принадлежал футболисту.

У Виктории много фото с автомобилем

У Виктории много фото с автомобилем

Судя по фото, Виктория часто ездила сама за рулем

Судя по фото, Виктория часто ездила сама за рулем

Девушка нередко нарушала скоростной режим

Девушка нередко нарушала скоростной режим

Олег и Виктория поженились в июле 2020 года. Они познакомились, когда футболист выступал за российский Анжи.

Виктория и Олег поженились в 2020 году

Виктория и Олег поженились в 2020 году

До этого Виктория встречалась с другим украинским футболистом Владленом Юрченко.

Как сообщали Власти, в пятницу, 14 января, на въезде в Одессу произошло смертельное ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого погибла девушка.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Одесса, дтп
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