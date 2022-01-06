Аномальная жара в Аргентине: репортер упал в обморок в прямом эфире
В четверг, 13 января, репортер телеканала Channel 9 Карлос Феррара рассказывал зрителям о новом пункте ПЦР-тестирования в Буэнос-Айресе.
Об этом пишет El Comercio.
Репортер рассказывал о сокращении числа людей, желающих пройти тестирование. Он был взволнован. И когда собирался завершить репортаж, было слышно, как он несколько раз извинился, прежде чем потерял сознание.
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Клаудио Перес, ведущий программы Telenueve Al Mediodía, очень забеспокоился, когда увидел Феррару, лежащего лицом вниз на земле, и призвал телезрителей к спокойствию.
Позже стало известно, что с репортерам все в порядке, его состояние заметно улучшилось.
Как отмечается, происшествие было вызвано рекордной жарой в Аргентине – во вторник температура превысила 40 градусов.
Journalist Carlos Ferrara collapses pic.twitter.com/QDHhHbU5HN
— The Juggernaut (@TheJuggernaut88) January 14, 2022
Ранее Власти писали, что в Канаде из-за аномальной жары сгорел целый город.