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09:58 15 Января 2022 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

Аномальная жара в Аргентине: репортер упал в обморок в прямом эфире

В четверг, 13 января, репортер телеканала Channel 9 Карлос Феррара рассказывал зрителям о новом пункте ПЦР-тестирования в Буэнос-Айресе.

Карлос Феррара не выдержал небывалой жары..

Об этом пишет El Comercio.

Репортер рассказывал о сокращении числа людей, желающих пройти тестирование. Он был взволнован. И когда собирался завершить репортаж, было слышно, как он несколько раз извинился, прежде чем потерял сознание.

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Клаудио Перес, ведущий программы Telenueve Al Mediodía, очень забеспокоился, когда увидел Феррару, лежащего лицом вниз на земле, и призвал телезрителей к спокойствию.

Позже стало известно, что с репортерам все в порядке, его состояние заметно улучшилось.

Как отмечается, происшествие было вызвано рекордной жарой в Аргентине – во вторник температура превысила 40 градусов.

Ранее Власти писали, что в Канаде из-за аномальной жары сгорел целый город.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: телевидение, Аргентина, аномальная жара
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