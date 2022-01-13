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Главная » Мир » Политика
16:16 15 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Казахстане арестовали чиновников причастных к повышению цен на газ

В Казахстане задержан вице-министр энергетики и другие чиновники причастные к повышению цен на газ.

Вице-министр энергетики Казахстана Жумабай Карагаев

Об этом сообщила пресс-служба Агентства по финмониторингу республики, — передает «Корреспондент».

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В Казахстане после завершения протестов и вывода военных сил ОДКБ начали происходить аресты чиновников, которых считают причастными в необоснованном повышению цен на сжиженный газ.

В частности на два месяца арестован вице-министр энергетики Жумабай Карагаев.

Именно после повышения цен на топливо и начали массовые протесты по всей стране.

«Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали Власти, в Казахстане, по данным министерства внутренних дел республики задержано 9900 человек, которые предположительно причастны к протестам и мародерству.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Казахстан, чиновники, задержания
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