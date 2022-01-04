Трамп пообещал вернуться в Белый дом в 2024 году

Экс-президент США Дональд Трамп отправился в штат Аризона на свой первый митинг в новом году и призвал «снова сделать Америку великой».

Трамп вновь использовал лозунг своей предвыборной кампании.



Об этом сообщает Daily Mail.

Бывший президент сделал ряд не очень тонких намеков на то, что он намерен баллотироваться на пост президента в 2024 году, но не стал официально объявлять о начале кампании чуть менее чем за три года до выборов, пишет издание.

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Выступая на митинге сторонников в Аризоне, Трамп вновь использовал лозунг своей предвыборной кампании – сделать Америку снова великой.

«Уже в этом году мы вернем себе Палату представителей, вернем Сенат и вернем Америку. А в 2024 году мы вернем себе Белый дом», – заявил Трамп.

Промежуточные выборы в Конгресс США, а также выборы губернаторов ряда штатов пройдут в этом году в ноябре.

Ранее Власти писали, что сновала баллотироваться на пост президента Трампа стимулировало снижение рейтингов Джо Байдена на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса и переходом власти в Афганистане к талибам.

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Тэги: США, выборы президента, Трамп