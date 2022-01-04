Трамп пообещал вернуться в Белый дом в 2024 году
Экс-президент США Дональд Трамп отправился в штат Аризона на свой первый митинг в новом году и призвал «снова сделать Америку великой».
Об этом сообщает Daily Mail.
Бывший президент сделал ряд не очень тонких намеков на то, что он намерен баллотироваться на пост президента в 2024 году, но не стал официально объявлять о начале кампании чуть менее чем за три года до выборов, пишет издание.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Выступая на митинге сторонников в Аризоне, Трамп вновь использовал лозунг своей предвыборной кампании – сделать Америку снова великой.
«Уже в этом году мы вернем себе Палату представителей, вернем Сенат и вернем Америку. А в 2024 году мы вернем себе Белый дом», – заявил Трамп.
Промежуточные выборы в Конгресс США, а также выборы губернаторов ряда штатов пройдут в этом году в ноябре.
Ранее Власти писали, что сновала баллотироваться на пост президента Трампа стимулировало снижение рейтингов Джо Байдена на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса и переходом власти в Афганистане к талибам.