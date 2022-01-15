Водитель внедорожника избил человека за замечание о парковке: его арестовали на два месяца
В Киеве водитель Toyota Land Cruiser Prado избил мужчину из-за замечания о неправильной парковке, его задержали, а суд отправил под арест.
Об этом сообщила в Facebook Киевская городская прокуратура. Инцидент произошел 14 января возле одного из жилых домов в Днепровском район столицы.
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После замечания о неправильной парковке водитель Toyota Land Cruiser Prado несколько раз ударил мужчину по голове, сделал борцовский бросок с прогибом, а затем нанес еще несколько ударов уже по лежащему на земле человеку.
Приехавшая на место полиция, тут же уехала, не задержав нарушителя и не составив даже протокол. Однако после вмешательства прокуратуры, нарушителя все же задержали.
Потерпевшего, получившего в результате избиения открытую черепно-мозговую травму, госпитализировали.
Действия водителя Toyota квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение).
По неофициальной информации, молодой человек 1997 года рождения – Стеценко Владислав, сын чиновника из министерства спорта.
15 января суд удовлетворил ходатайство Днепровской окружной прокуратуры Киева и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Одновременно суд предусмотрел возможность внесения залога подозреваемым в размере 992 тыс. гривен.
«Подозреваемый признал в суде свою вину. Его защита просила применить в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста, но суд отклонил это ходатайство и, согласившись с позицией прокурора, арестовал его на 2 месяца», – сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
Как сообщали Власти, в Киеве неизвестный напал с битой на женщину, которая гуляла по парку с коляской.