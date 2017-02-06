Японию накрыли цунами после мощного извержения подводного вулкана
Побережье Японии пострадало рано утром в воскресенье от огромных цунами после массивного подводного извержения вулкана в южной части Тихого океана накануне.
Об этом сообщило Japan Times. Около 230 тысяч человек вынуждены были эвакуироваться из-за стихии.
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Серию цунами вызвало извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай в районе островов Полинезии. Оно было настолько мощным, что его зафиксировали практически во всех уголках планеты.
Более двадцати лодок перевернулись или затонули в префектуре Коти, пять перевернулись в префектуре Токусима и одна в префектуре Миэ. Авиакомпания Japan Airlines е отменила 27 рейсов в аэропортах по всей стране.
Отмечается, что в последний раз предупреждение о цунами было выпущено в Японии в ноябре 2016 года – после землетрясения силой 7,4 балла на северо-востоке страны.
Как сообщали Власти, в государстве Тонга произошло извержение подводного вулкана.