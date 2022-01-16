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06:46 17 Января 2022 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

Порошенко с соратниками прибыл в аэропорт Варшавы для вылета в Украину

Пятый президент Украины Петр Порошенко вместе со своими однопартийцами прибыл в аэропорт Федерика Шопена в Варшаве откуда в 07:40 рейсовым самолётом компании Wizzair вылетит в Киев.

Порошенко летит на заседание Печерского суда по мере пресечения для себя самого

Об этом сообщила Страна. Политика сопровождают помимо супруги Марины и адвокатов Ильи Новикова и Игоря Голованя, нардепы от “Европейской солидарности”.

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В частности, с Порошенко прилетят в Украину Ахтем Чейгоз, Ирина Фриз, Виктория Сюмар, Артур Герасимов, Николай Княжицкий, София Федына.

Общаться с журналистами Порошенко не захотел, отметив, что на пресс-конференции 16 января ответил на все возможные вопросы.

Как ранее сообщали Власти:

  • Порошенко объявили подозрение в госизмене. Оно касается поставок угля из временно оккупированных территорий.

  • Суд дал согласие на арест Порошенко с целью привода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

  • Печерский районный суд Киева в рамках дела о государственной измене Петра Порошенко постановил наложить арест на все имущество бывшего президента.

  • Порошенко пообещал вернуться в Украину во второй половине января и встретится с Генеральным прокурором.

  • В партии “Европейская солидарность” ждут возвращения в Украину пятого президента Украины Петра Порошенко и не исключают, что его попытаются арестовать в аэропорту.

  • По информации из Офиса президента, Петра Порошенко не будут задерживать по прилету, поскольку в соответствующем решении Печерского суда есть ряд слабых процессуальных моментов, которые могут развалить все дело.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Петр Порошенко
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