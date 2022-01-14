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Главная » Мир » Политика
07:15 17 Января 2022 Просмотров 87   КомментариевКомментарии

В Кремле объяснили, зачем российские войска на границе с Украиной

Россия разместила свои войска у границы с Украиной в качестве меры предосторожности и реакция на недружелюбную атмосферу, «созданную различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО» к рубежам РФ.

Песков заявил о вторжении НАТО в Украину

Как сообщило РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN. По его словам, Москва больше не может мириться со вторжением НАТО в Украину.

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«Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного», – сказал Песков.

По его словам, такое развитие событий подвело отношения Москвы и альянса к «красной черте», и подобную ситуацию российская сторона «не может больше терпеть».

«И это было главной причиной, по которой президент Путин сказал: «Ребята, для нас это реальная угроза». И это реальная угроза стабильности и безопасности в Европе и европейской архитектуре безопасности», — сказал Песков.

По его словам, РФ вынуждена реагировать и «принимать меры предосторожности».

«Поэтому наши военные на нашей территории там», – пояснил он.

Как сообщали Власти, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не исключает возможности размещения наступательного вооружения на территории Украины, но нападать на нее не собирается.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Россия, НАТО, Дмитрий Песков
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