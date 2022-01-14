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Главная » Мир » Происшествия
10:08 17 Января 2022 Просмотров 63   КомментариевКомментарии

В Катаре от COVID-19 умер трехнедельный малыш

В воскресенье, 16 января, в Катаре от осложнений, вызванных COVID-19, умер трехнедельный младенец.

Ребенок не имел других заболеваний.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения.

«Трехнедельный ребенок, к сожалению, умер в результате тяжелой инфекции. У ребенка не было других заболеваний», – говорится в заявлении.

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Как отметили в министерстве, это второй ребенок, умерший в стране с начала пандемии коронавируса.

Смерть детей от COVID-19 – редкое явление, однако с распространением нового штамма «Омикрон» в нескольких странах зарегистрировали рост заболеваемости среди несовершеннолетних, отмечает издание.

Ранее Власти писали, что «Омикрон» привел к рекордной госпитализации детей в США.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: младенец, коронавирус, пандемия COVID-19
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