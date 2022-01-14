В Катаре от COVID-19 умер трехнедельный малыш
В воскресенье, 16 января, в Катаре от осложнений, вызванных COVID-19, умер трехнедельный младенец.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения.
«Трехнедельный ребенок, к сожалению, умер в результате тяжелой инфекции. У ребенка не было других заболеваний», – говорится в заявлении.
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Как отметили в министерстве, это второй ребенок, умерший в стране с начала пандемии коронавируса.
Смерть детей от COVID-19 – редкое явление, однако с распространением нового штамма «Омикрон» в нескольких странах зарегистрировали рост заболеваемости среди несовершеннолетних, отмечает издание.
Ранее Власти писали, что «Омикрон» привел к рекордной госпитализации детей в США.