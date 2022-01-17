Порошенко прилетел в Украину: ГБР устроило шоу на паспортном контроле

Самолет с пятым президентом Украины Петром Порошенко, который провел последние недели в дипломатическом турне в странах Европы, приземлился в киевском аэропорту «Жуляны».

Порошенко прилетел в Украину



Возле аэропорта политика встречают тысячи людей. Там проходит митинг сторонников Порошенко.

Кроме того, в «Жулянах» находится много сотрудников полиции и нацгвардейцы.

При прохождении паспортного контроля появились сотрудники ГБР.

По информации нардепа Алексея Гончаренко, они не дают Порошенко пройти паспортный контроль.

Он отметил, что ГБР устроило шоу. По словам следователей бюро, они проводят процессуальные действия.

Тем временем, пограничники, забравшие паспорт у лидера «Европейской солидарности», не возвращают ему документ. Через некоторое время паспорт Порошенко таки вернули.

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По словам Порошенко, его пытались не пустить на территорию Украины. Силовики в форме пограничников отобрали у него паспорт с целью удостовериться, что он действительно является Петром Порошенко.

Политик подчеркнул, что таким образом власть пыталась не допустить его на территорию страны.

«Только что в течение 15 минут правоохранители незаконно пытались не допустить меня на территорию Украины. Это они объясняли тем, что должны установить мою личность, разрабатывая сценарий недопуска меня. Ситуацию удалось решить с помощью того, что на борту находились журналисты. Спасибо всем, сейчас у меня суд», – сказал Порошенко журналистам перед началом митинга.

Как ранее сообщали Власти:

Порошенко объявили подозрение в госизмене. Оно касается поставок угля из временно оккупированных территорий.

Суд дал согласие на арест Порошенко с целью привода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Печерский районный суд Киева в рамках дела о государственной измене Петра Порошенко постановил наложить арест на все имущество бывшего президента.

Порошенко пообещал вернуться в Украину во второй половине января и встретится с Генеральным прокурором.

В партии “Европейская солидарность” ждут возвращения в Украину пятого президента Украины Петра Порошенко и не исключают, что его попытаются арестовать в аэропорту.

По информации из Офиса президента, Петра Порошенко не будут задерживать по прилету, поскольку в соответствующем решении Печерского суда есть ряд слабых процессуальных моментов, которые могут развалить все дело.