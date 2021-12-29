В Ивано-Франковске подросток выпал с 9-го этажа, а потом сам попытался встать

В Ивано-Франковске с лестничной клетки девятого этажа дома упал 17-летний парень и выжил, он находится в критическом состоянии.

17-летний парень упал с 9-го этажа



Об этом сообщило Суспильне со ссылкой на спикера патрульной полиции области Кристину Мриглид.

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По ее словам, инцидент произошел утром 16 января на улице Пасечной. Пострадавшего 2005 года рождения госпитализировали в областную клиническую больницу в 8:45.

Юноша находится в реанимационном отделении в критическом состоянии.

«Медики диагностировали у пациента травмы органов грудной клетки, органов брюшной полости. Есть сложная травма позвоночника. Пока парень в реанимации, но критически тяжелый”, – сказал директор областной клинической больницы Андрей Яворский.

По информации издания Галка, молодой человек упал с девятого этажа, сначала на крышу подъезда, а затем на землю, после чего пытался самостоятельно встать на ноги.

“Мой муж выходил из подъезда и услышал громкий грохот. Упал на крышу, а потом на землю… Побежал к нему, были еще очевидцы. Сразу помогли стать ему, говорят, тот был в большом шоке и не разговаривал. Будем надеяться, что все хорошо с ним», – сообщила женщина.

Как сообщали Власти, во Львове мужчина выпал из окна на 8-м этаже и выжил.

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