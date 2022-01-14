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10:24 17 Января 2022 Просмотров 265   КомментариевКомментарии

В ГБР рассказали, что хотели от Порошенко в аэропорту

Сотрудники Государственного бюро расследований прямо в аэропорту пытались вручить прилетевшему в Украину пятому президенту Украины Петру Порошенко повестку с вызовом в суд.

Порошенко в аэропорту пытались вручить повестку в суд

Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сафьян во время брифинга. По ее словам, политик отказался брать повестку.

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«Сегодня ГБР пыталось вручить повестку о вызове в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения. Порошенко отказался от получения процессуальных документов», – заявила представительница бюро.

Она также пожаловалась, что сопровождавшие Порошенко люди оказывали физическое воздействие на сотрудников ГБР.

Как сообщали Власти, самолет с пятым президентом Украины Петром Порошенко, который провел последние недели в дипломатическом турне в странах Европы, приземлился в киевском аэропорту «Жуляны».

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Тэги: Петр Порошенко, ГБР
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