В ГБР рассказали, что хотели от Порошенко в аэропорту
Сотрудники Государственного бюро расследований прямо в аэропорту пытались вручить прилетевшему в Украину пятому президенту Украины Петру Порошенко повестку с вызовом в суд.
Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сафьян во время брифинга. По ее словам, политик отказался брать повестку.
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«Сегодня ГБР пыталось вручить повестку о вызове в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения. Порошенко отказался от получения процессуальных документов», – заявила представительница бюро.
Она также пожаловалась, что сопровождавшие Порошенко люди оказывали физическое воздействие на сотрудников ГБР.
Как сообщали Власти, самолет с пятым президентом Украины Петром Порошенко, который провел последние недели в дипломатическом турне в странах Европы, приземлился в киевском аэропорту «Жуляны».