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10:43 17 Января 2022 Просмотров 59   КомментариевКомментарии

Вакцинированный Кличко повторно заболел COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко во второй раз заболел COVID-19.

Об этом он сам сообщил в Telegram. Политик подчеркнул, что вакцинировался, поэтому надеется на легкое лечение.

«Получил положительный результат теста COVID-19. Заболел уже вторично. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома», – написал Кличко.

Он также призвал людей беречь себя и быть осторожными.

«Пожалуйста, берегите себя! Ибо вирус – агрессивен и распространяется быстро. Будьте осторожны, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места. Соблюдайте правила!» – написал мэр столицы.

Как сообщали Власти, за минувшие сутки по информации на утро 17 января в Украине официально подтвердили 5072 случая COVID-19, умерло от болезни 78 человек.

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Тэги: Виталий Кличко, covid-19
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