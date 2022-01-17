Вакцинированный Кличко повторно заболел COVID-19
Мэр Киева Виталий Кличко во второй раз заболел COVID-19.
Об этом он сам сообщил в Telegram. Политик подчеркнул, что вакцинировался, поэтому надеется на легкое лечение.
«Получил положительный результат теста COVID-19. Заболел уже вторично. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома», – написал Кличко.
Он также призвал людей беречь себя и быть осторожными.
«Пожалуйста, берегите себя! Ибо вирус – агрессивен и распространяется быстро. Будьте осторожны, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места. Соблюдайте правила!» – написал мэр столицы.
Как сообщали Власти, за минувшие сутки по информации на утро 17 января в Украине официально подтвердили 5072 случая COVID-19, умерло от болезни 78 человек.