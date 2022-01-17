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14:03 17 Января 2022 Просмотров 64   КомментариевКомментарии

Забрал кассу и выстрелил в воздух: на Харьковщине вооруженный человек ограбил заправку

В Харьковской области неизвестный, угрожая оружием кассиру, ограбил АЗС.

Злоумышленника разыскивают на территории всей Харьковской области.

Об этом сообщает национальная полиция Харьковской области. Инцидент произошел вечером, 16 января около 19:40.

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В селе Куриловка Купянского района Харьковской области неизвестный злоумышленник ограбил местную АЗС.

Мужчина ворвался на автозаправочную станцию в балаклаве и с пистолетом. Угрожая кассиру оружием, он вынудил его отдать все имеющеюся денежные средства в кассовом аппарате.

После совершения ограбления злоумышленник произвел выстрел в воздух и скрылся в неизвестном направлении.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, злоумышленника сейчас разыскивают на территории всей Харьковской области.

Ему грозит от 7 до 12 лишений свободы с конфискацией имущества.

Как ранее сообщали Власти, в Запорожье мужчина ограбил секс-шоп и попал на видео.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: ограбление, Харьковская область, азс
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