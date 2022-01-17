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Главная » Мир » Политика
13:59 17 Января 2022 Просмотров 45   КомментариевКомментарии

В Кремле высказались о трехсторонних переговорах с Байденом и Зеленским

В Кремле не видят смысла в проведении трехсторонних переговоров между США, Украиной и Россией, поскольку непонятно, о чем можно говорить в таком формате.

В Кремле не видят смысла в трехсторонних переговорах

Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

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«Насколько я правильно помню, не было никого уточнения, о чем предлагается поговорить в составе троих… В данном случае все равно предстоит выяснить, что о Донбассе предлагают наши украинские оппоненты обсуждать с Россией. Россия не является стороной конфликта», – сказал Песков.

Он также отметил, что пока нет ответов, означает ли это, что большую надежду в вопросе Донбасса Украина возлагает на США, а меньшую надежду – на «нормандский формат».

«Зачем США, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они целиком и полностью сейчас индексированы на ход выполнения Минских договоренностей, точнее, на отсутствие хода. Не думаю, что для этого нужны США. Может быть, Киев имеет в виду какие-то другие темы, но это нам всем предстоит еще узнать», – добавил Песков.

Как сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Джозефу Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием президента России Владимира Путина

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Украина, Россия, Дмитрий Песков
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