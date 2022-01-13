Россия анонсировала новые контакты с США и НАТО по поводу своего ультиматума

Контакты для обсуждения ответов США и НАТО на предложенные Россией проекты документов по гарантиям безопасности могут состояться в ближайшие дни.

Лавров озвучил требования России к НАТО и США



Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

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«Мы твердо рассчитываем на обещанные нам конкретные ответы на те проекты документов, которые Россия передала Соединенным Штатам и членам НАТО. На этих днях пройдут некоторые контакты на эту тему», – сказал он.

Кроме того Лавров озвучил, что именно Кремль ожидает от НАТО и США. По его словам, речь идет об обязательствах Запада, закрепленных в документах саммитов ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году и в Астане в 2010 году. Они, по мнению Лаврова, якобы не выполняются.

«В этих документах записано, что государства ОБСЕ не будут укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств. Также там записано, что ни одно государство, группа государств или организация не могут быть наделены преимущественной ответственностью поддержания мира и стабильности в этом регионе», – пояснил глава МИД РФ.

Как сообщали Власти, в Кремле не видят смысла в проведении трехсторонних переговоров между США, Украиной и Россией, поскольку непонятно, о чем можно говорить в таком формате.

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Тэги: Россия, НАТО, США, Сергей Лавров